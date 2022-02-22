Российские солдаты снова обстреляли Луганскую ТЭС в Счастье — пожар возобновился

Российская армия снова обстреляла Луганскую тепловую электростанцию, расположенную в городе Счастье на контролируемой Украиной территории. В 17:30, после шестичасового пожара спасатели смогли локализовать огонь, но оккупанты снова попали снарядом в трансформатор.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас город Счастье остался без электроснабжения, отопления и воды. Обстрелы повредили детский сад и жилые дома.

В спортзале Счастьенского лицея № 2 и городском доме культуры развернули пункты обогрева для местных жителей.

По информации главного инженера Луганской ТЭС, три трансформатора второй очереди уже разбиты. Есть попадание в главное щитовое устройство, в машинный зал. Сейчас 40 рабочих ЛуТЭС находятся в убежище.

По данным фонда «Вернись живым», Россия выпустила по меньшей мере шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

Луганская ТЭС единственная производит тепловую энергию для жителей Счастья, потому от ее работы зависит энергообеспечение стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры. 21 февраля станция остановилась из-за обстрелов российской армии. Сегодня, 22 февраля, ТЭС частично возобновила работу, но уже в 12:30 Россия снова начала обстрелы и попала снарядом в трансформатор. Спасатели локализовали огонь, но Россия возобновила обстрелы.