Путін заявив про початок операції на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції у звʼязку із ситуацією на Донбасі.

Про це він заявив у зверненні в ніч на четвер.

«Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета — захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також, шо передати до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян Російської Федерації», — заявив Путін.

При цьому він заявив, що не має наміру окупувати Україну.

«Він також пригрозив тим, хто захоче йому завадити. «У звʼязку з цим ні в кого не має бути сумнівів у тому, що прямий напад на нашу країну призведе до розгрому та жахливих наслідків для будь-якого потенційного агресора», — заявив він.