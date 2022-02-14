Зеленський зробив 16 лютого Днем єднання українців. На цю дату прогнозують російське вторгнення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 16 лютого Дня єднання — на цю дату західні розвідки прогнозують російське вторгнення.

Про це Зеленський повідомив 14 лютого у своєму відеозверненні.

«Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність», — зазначив президент.

Зеленський зазначив, що перед Україною постали серйозні виклики: лякають великою війною і вкотре призначають дату вторгнення — «це вже не перший раз».

«Ми впевнені у собі, а не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики. Ми слідкуємо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії. Ми чітко знаємо, де поруч із нашими кордонами чужа армія: її чисельність, її локації, оснащення та плани. Нам є що протиставити», — додав президент.