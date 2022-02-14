Зеленский сделал 16 февраля Днем единения украинцев. На эту дату прогнозируют российское вторжение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения — на эту дату западные разведки прогнозируют российское вторжение.
Об этом Зеленский сообщил 14 февраля в своем видеообращении.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — отметил президент.
Зеленский отметил, что перед Украиной предстали серьезные вызовы: пугают большой войной и в очередной раз назначают дату вторжения — «это уже не первый раз».
«Мы уверены в себе, а не самоуверенны. Мы понимаем все опасности. Мы следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы ясно знаем, где рядом с нашими границами чужая армия: ее численность, ее локации, оснащение и планы. Нам есть что противопоставить», — добавил президент.
- 14 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не будет. Отдельно Данилов призвал не раздувать панику, поскольку это «очень опасно».
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team сообщила 14 февраля, что Россия завершает приготовление к вторжению.