Через загрозу великої війни з Росією всі забули про ковід. Він нікуди не зник, «Омікрон» розноситься світом, люди продовжують хворіти. Але є й гарні новини!

Хвиля заражень «Омікроном» швидко зростає, але й швидко спадає

Жоден із попередніх штамів коронавірусу не поширювався так швидко, як «Омікрон». Якщо у грудні минулого року кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі становила 600 тисяч на день, то зараз сягає трьох мільйонів. І головну роль у цьому відіграв «Омікрон». Лише у Європі станом на 20 січня цей штам домінує над іншими варіантами коронавірусу в більш ніж 20 країнах. Найвищі показники — понад 90% — в Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландах, Норвегії, Швеції та на Кіпрі.

В Україні минулого тижня «Омікрон» виявили вже у 17 областях, але в МОЗ кажуть, що він поки не домінує у країні. Кількість хворих зростає, за прогнозами експертів, пік захворюваності припаде на середину лютого. Очікується близько 60 тисяч випадків зараження щодня, наступного місяця захворіти на коронавірус можуть приблизно мільйон українців. Але потім прогнозується швидкий спад.

Подібне вже пройшли країни на кшталт Південної Африки, де вперше виявили «Омікрон», та Великої Британії — першої європейської країни, де він почав поширюватися. Після різкого зростання захворюваності протягом приблизно місяця стався такий самий різкий спад.

Піка захворюваності до середини лютого очікують у Німеччині та Франції. А ось в Італії до середи, 26 січня, кількість заражень уже пішла на спад. Схожа тенденція й у США. Ще два тижні тому щоденна кількість хворих трималася на рівні близько 800 тисяч, а зараз скоротилася до 650 тисяч.

Відділення інтенсивної терапії Covid-19 в Італії, січень 2022 року. Getty Images

«Омікрон» заразніший, але менш небезпечний для здоровʼя

Попередні дані про те, що «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, ніж, наприклад, штам «Дельта», зʼявилися ще на початку грудня минулого року. Лабораторні дослідження підтвердили, що захворювання, викликане «Омікроном», частіше протікає у легкій формі.

Найголовніше — це підтвердилося й на практиці. Як порівняти з «Дельтою», зараження «Омікроном» щонайменше вдвічі рідше призводили до госпіталізації. А ті, хто потрапляв до лікарні, залишалися там на більш короткий термін і майже ніхто з них не потребував апарату штучної вентиляції легень. Так, випадки смертей від «Омікрона» є, але їх у десятки разів менше, ніж від «Дельти».

Ситуація в Україні така сама. Якщо в листопаді кількість смертей становила понад 830 при 16 тисячах заражених за добу, то за останні дні кількість заражених зросла з 24 до 35 тисяч на добу, а добова смертність залишається приблизно на рівні 140 випадків.

Коли вчені зібрали докази того, що «Омікрон» менш небезпечний, вони насамперед намагалися зрозуміти чому. Одна з гіпотез полягає в тому, що люди, заражені «Омікроном», мають сильніший імунний захист, ніж під час попередніх хвиль. Тут зіграли роль попереднє зараження іншими штамами і, звісно, вакцинація. Але, з іншого боку, навіть серед невакцинованих людей «Омікрон» призводив до серйозних ускладнень рідше, ніж «Дельта».

Лабораторія в Медичному центрі Університету Грайфсвальда в Німеччині, де шукають і досліджують нові варіанти та мутації коронавірусу, 5 січня 2022 року. Getty Images

За іншою гіпотезою, «Омікрон» легко проникає у верхні дихальні шляхи — ніс, горло, трахею. Але в легенях «працює» погано і завдає їм набагато меншої шкоди, ніж інші небезпечні штами. Про це говорять дослідження на лабораторних тваринах і людських тканинах.

«Омікрон» взагалі виявився унікальним штамом. І що більше вчені його досліджують, то більше роблять дивовижних відкриттів. Наприклад, у недавньому дослідженні в «Омікрона» виявили 13 рідкісних мутацій. За законами еволюції вони мали максимально знизити його шанси на виживання, але натомість розвинулися таким чином, що «Омікрон» став домінантним штамом.

Деякі країни Європи вже знімають ковидні обмеження

Хвиля заражень «Омікроном» йде на спад ще не в усіх країнах Західної Європи, проте деякі з них уже скасовують чи послаблюють коронавірусні обмеження.

Із 27 січня у Британії скасували COVID-паспорти та дозволили не носити маски. Щоправда, деякі магазини та залізничні оператори все ж проситимуть людей надівати маски.

Уряд Ірландії теж вирішив скасувати майже всі карантинні заходи. Ресторани та паби не вимагатимуть у відвідувачів COVID-сертифікатів. Також скасовують вимоги до соціальної дистанції та обмеження щодо кількості відвідувачів масових заходів. А ще співробітників компаній поступово повертатимуть до офісів.

У Нідерландах, де під час хвилі «Омікрона» запровадили один з найжорсткіших локдаунів у Європі, із 26 січня дозволили відкрити кафе та ресторани. Австрія оголосила, що з понеділка, 31 січня, скасовує локдаун для невакцинованих. З наступного тижня коронавірусні обмеження планують скасувати в Данії. У лютому збираються помʼякшити заходи у Швеції та Франції.

Кафе в Амстердамі, яке відкрилося першого вечора після скасування жорсткого локдауну, 26 січня 2022 року. Getty Images

Завдяки «Омікрону» є шанс стабілізувати пандемію хоча б у Західній Європі.

Про це 24 січня заявив професор Ханс Клюге, директор Європейського регіону ВООЗ. Логіка приблизно така. «Омікрон» швидко поширюється і витісняє інші небезпечніші штами на кшталт «Дельти». А оскільки він не викликає серйозних ускладнень, то разом із вакцинами це допоможе швидше виробити колективний імунітет і дозволить послабити обмеження, щоб люди могли повернутися до нормального життя.

Утім, Клюге додає, що розслаблятися зарано. Західна Європа, певно, зможе витримати нову хвилю ковіду без жорстких локдаунів, але у світі ще залишилося чимало країн із низьким рівнем вакцинації.

Із тим, що розслаблятися зарано, згодні й багато експертів. Вони згадують, як минулої осені з поширенням вакцинації та ослабленням штаму «Дельта» деякі чиновники передбачали повернення до нормального життя. Але зʼявився «Омікрон». На щастя, він виявився не таким небезпечним, а завдяки своїй високій заразності залишить по собі набагато вищий рівень імунітету серед населення.

Так, зараження «Дельтою» давало мінімальний захист від «Омікрона». Однак захист, який дає попередня інфекція, згодом може ослабнути або взагалі не працювати проти майбутніх версій вірусу. І немає жодних гарантій, що не зʼявиться новий штам, який поєднуватиме в собі заразність «Омікрона» та смертоносність «Дельти».

Підсумок такий: колись коронавірус стане звичною хворобою на кшталт грипу, яку можна буде хоч якось контролювати, але до цієї стадії поки що далеко.

Усе колись закінчується, навіть пандемії. Але сподіваємося, що ваші донати для «Бабеля» не вичерпаються.