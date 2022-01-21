Ірландія скасовує майже всі коронавірусні обмеження

Уряд Ірландії вирішив скасувати майже всі карантинні заходи. Це зумовлено високим рівнем вакцинації та проходженням піку захворюваності на новий штам «Омікрон».

Про це пише Sky News.

Відповідні обмеження скасовується вже з 22 січня. З цієї дати всі ірландські ресторани, паби та інші заклади харчування та розміщення зможуть працювати без обмежень і не вимагатимуть у відвідувачів COVID-сертифікати.

Також скасовують вимоги до соціальної дистанції . Не буде більше й обмежень щодо кількості відвідувачів масових заходів — як проста неба, так й у приміщенні.

Уже з понеділка працівники почнуть поступово повертатися до роботи в офісах.

Деякі обмеження поки що діятимуть, зокрема носіння медичних масок, самоізоляція в разі появи симптомів та вимога COVID-сертифікату для в’їзду.

В Ірландії принаймні одну дозу вакцини отримали 84,8% населення, а повністю вакцинувалися — 81,95% (майже 4 мільйони людей). До того ж 2,5 мільйона вже отримали бустерну дозу вакцини.