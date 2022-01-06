Англія та Ірландія спрощують вʼїзд для туристів

Англія та Ірландія послаблюють умови для вʼїзду — вакцинованим від коронавірусу людям більше не потрібно предʼявляти негативний тест на COVID-19 перед прибуттям.

Про це повідомляють The Independent і Euractiv.

В Англії спрощені правила діятимуть з 7 січня.

Крім тесту перед вильотом, вакцинованих звільнять від тесту після прибуття і самоізоляції на час очікування результатів. З 9 січня мандрівники зможуть пройти дешевший тест на антиген протягом 2 днів після прибуття без необхідності йти на карантин.

Очікується, що уряди Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії незабаром вживуть таких самих заходів.

В Ірландії нові правила почнуть діяти найближчими днями. Для вʼїзду достатньо буде надати сертифікат про вакцинацію або довідку про нещодавнє одужання.