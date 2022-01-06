Англия и Ирландия упрощают въезд для туристов

Англия и Ирландия ослабляют условия для въезда — вакцинированным от коронавируса людям больше не нужно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19 перед прибытием.

Об этом сообщают The Independent и Euractiv.

В Англии упрощенные правила начнут действовать с 7 января.

Кроме теста перед вылетом, вакцинированных освободят от теста по прибытии и самоизоляции на время ожидания результатов. С 9 января путешественники смогут пройти более дешевый тест на антиген в течение 2 дней по прибытии без необходимости идти на карантин.

Ожидается, что правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вскоре примут такие же меры.

В Ирландии новые правила начнут действовать в ближайшие дни. Для въезда достаточно будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.