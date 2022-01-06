Англия и Ирландия упрощают въезд для туристов

Англия и Ирландия ослабляют условия для въезда — вакцинированным от коронавируса людям больше не нужно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19 перед прибытием.
Об этом сообщают The Independent и Euractiv.
В Англии упрощенные правила начнут действовать с 7 января.
Кроме теста перед вылетом, вакцинированных освободят от теста по прибытии и самоизоляции на время ожидания результатов. С 9 января путешественники смогут пройти более дешевый тест на антиген в течение 2 дней по прибытии без необходимости идти на карантин.
Ожидается, что правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вскоре примут такие же меры.
В Ирландии новые правила начнут действовать в ближайшие дни. Для въезда достаточно будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.
- Англия, Ирландия, а также ряд других европейских стран усиливали карантинные ограничения и правила въезда из-за распространения штамма «Омикрон». В Ирландии и Великобритании он стал доминирующим за считанные недели.
- На основных туристических направлениях, таких как Греция и Кипр, ограничения для иностранных туристов еще действуют.