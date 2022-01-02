Тест и лабораторный контроль. Кипр вводит новые правила для туристов

Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов — правила будут действовать с 4 по 15 января.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Все прибывающие в Республику Кипр туристы обязаны сделать ПЦР-тесты в течение 48 часов до прилета. Это касается и вакцинированных людей.

Также туристы должны иметь подтверждение регистрации на платформе CyprusFlightPass.

По прибытии в Кипр нужно пройти лабораторный контроль. Стоимость контроля – €15 в аэропорту Ларнаки и €19 в аэропорту Пафоса. Результат теста будет доступен на сайте www.covidtest-cyprus.com в течение 3 часов.