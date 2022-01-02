Тест і лабораторний контроль. Кіпр запроваджує нові правила для туристів

Кіпр запроваджує нові обмеження для іноземних туристів — правила діятимуть з 4 по 15 січня.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України.

Всі туристи, які прибувають до Республіки Кіпр зобовʼязані зробити ПЛР-тести протягом 48 годин до прильоту. Це стосується і вакцинованих людей.

Також туристи повинні мати підтвердження реєстрації на платформі CyprusFlightPass.

Після прибуття до Кіпру потрібно пройти лабораторний контроль. Вартість контролю — €15 в аеропорту Ларнакі і €19 в аеропорту Пафосу. Результат тесту буде доступний на сайті www.covidtest-cyprus.com протягом 3 годин.