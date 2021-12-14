Кіпр запроваджує обов’язкові експрес-тести для туристів через 72 години після в’їзду

Уряд Кіпру запровадив нові правила для в’їзду туристів на острів. Тепер через 72 години після в’їзду всі мають здавати експрес-тести.
Про це пише посольство України на Кіпрі у своєму Facebook.
«З 15 грудня 2021 року пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобовʼязані здати експрес-тест через 72 години після прибуття. Тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талону та документа, що посвідчує особу», — йдеться у повідомленні.
Від цієї вимоги звільняються ті, хто отримав бустерну дозу вакцини.
- З 6 грудня Кіпр змінив правила вʼїзду для громадян України віком від 12 років. Українці щонайменше до 10 січня будуть зобов’язані робити ПЛР-тести на коронавірус після прибуття до країни.
- 9 листопада посли країн-членів Європейського Союзу виключили Україну та Сінгапур з переліку безпечних для подорожей країн, однак кожна держава окремо буде ухвалювати, чи забороняти українцям вʼїзд. Майже всі країни-члени ЄС залишили можливість в’їзду з туристичною метою для вакцинованих українців. Повністю заборонили в’їзд туристам поки лише Болгарія та Мальта.