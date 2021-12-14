Кипр вводит обязательные экспресс-тесты для туристов через 72 часа после въезда

Правительство Кипра ввело новые правила для въезда туристов на остров. Теперь через 72 часа после въезда все должны сдавать экспресс-тесты.

Об этом пишет посольство Украины на Кипре в своем Facebook.

«С 15 декабря 2021 года пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, обязаны сдать экспресс-тест через 72 часа после прибытия. Тесты будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность», — говорится в сообщении.

От этого требования освобождаются получившие бустерную дозу вакцины.