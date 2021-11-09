Европейский Союз исключил Украину из «зеленого» списка

Послы стран-членов Европейского Союза исключили Украину и Сингапур из перечня безопасных для путешествий стран, однако каждое государсво будет отдельно решать, запрещать ли украинцам въезд.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Совета ЕС.

В МИДе объясняют, что Европейский Союз учел прогресс вакцинации по всему миру и недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия. Он рекомендовал государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии, что они сдадут тест во время пересечения границы.

Планируя путешествие, лучше проверять актуальный режим въезда и транзита в страны на карте от МИД.