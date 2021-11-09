Європейський Союз виключив Україну із «зеленого» списку

Посли країн-членів Європейського Союзу виключили Україну та Сінгапур з переліку безпечних для подорожей країн, однак кожна держава окремо буде ухвалювати, чи забороняти українцям вʼїзд.

Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті Ради ЄС.

У МЗС пояснюють, що Європейський Союз врахував прогрес вакцинації у всьому світі та нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі. Він рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови, якщо вони здадуть тест під час перетину кордону.

Плануючи подорож, краще перевіряти актуальний режим вʼїзду та транзиту до країн на карті від МЗС.