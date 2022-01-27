В Англії скасували COVID-паспорти та необхідність носити медичні маски

В Англії скасували необхідність предʼявляти COVID-паспорти та обов’язкове носіння масок. Цього досягли завдяки вакцинації та «кращому розумінню, як лікувати коронавірус».
Про це пише BBC.
В уряді зазначили, що тепер носіння масок буде особистою справою кожного. Але деякі магазини вже зазначили, що вимагатимуть маски для входу до приміщення.
Також про це повідомили і залізничні оператори. Але там підкреслили, що планують заохочувати пасажирів носити маски, а не змушувати.
В уряді підкреслили, що рекомендації носити маски у закритих приміщеннях все одно залишаються. Також організації і компанії матимуть змогу самостійно вирішувати, чи вимагати COVID-паспорт для допуску.
- Уряд Ірландії вирішив скасувати майже всі карантинні заходи. Це зумовлено високим рівнем вакцинації та проходженням піку захворюваності на новий штам «Омікрон».