В Англії скасували COVID-паспорти та необхідність носити медичні маски

В Англії скасували необхідність предʼявляти COVID-паспорти та обов’язкове носіння масок. Цього досягли завдяки вакцинації та «кращому розумінню, як лікувати коронавірус».

Про це пише BBC.

В уряді зазначили, що тепер носіння масок буде особистою справою кожного. Але деякі магазини вже зазначили, що вимагатимуть маски для входу до приміщення.

Також про це повідомили і залізничні оператори. Але там підкреслили, що планують заохочувати пасажирів носити маски, а не змушувати.

В уряді підкреслили, що рекомендації носити маски у закритих приміщеннях все одно залишаються. Також організації і компанії матимуть змогу самостійно вирішувати, чи вимагати COVID-паспорт для допуску.