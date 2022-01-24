МОЗ: Штам «Омікрон» виявили уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні

В Україні штам коронавірусу «Омікрон» виявили уже в 17 областях, але він поки не домінує у країні. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 24 січня на нараді в Офісі президента.

За минулий тиждень (17-23 січня) шпиталізували понад 15 тисяч людей, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі «Дельта» торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, які виділили для пацієнтів із коронавірусом.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих.