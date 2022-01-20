Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні розпочався спалах коронавірусу, епіцентр — західні області

Якщо наприкінці грудня та на початку січня у країні за тиждень було 30 тисяч нових хворих, то цього тижня — за два дні ( 18 та 19 січня ). Крім цього, станом на 20 січня зайнятість ліжок з киснем по Україні — 24%. Тобто 3 з 4 ліжок з киснем є вільними і готові приймати пацієнтів. Найбільша завантаженість ліжок з киснем в Івано-Франківській області — 45%.

Негативна динаміка також вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

В Україні розпочався черговий спалах коронавірусу, епіцентром стали західні області. Найбільш ускладнена ситуація на Івано-Франківщині. Про це 20 січня оголосив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоровʼя вже направило державній комісії з надзвичайних ситуацій подання щодо запровадження «червоної» зони в Івано-Франківській області, адже там перевищені три показники: коефіцієнт нових випадків, рівня і динаміки госпіталізації. «Червоний» рівень — це робота закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, що зробили за 72 години. Те ж саме стосується і торгово-розважальних центрів, готелів, кінотеатрів, спортзалів та ринків.

Крім цього, за минулу добу 19 січня зафіксовано новий світовий рекорд добових випадків ковіду — 3 мільйони 517 тисяч хворих. Майже половина цих випадків — у європейських країнах.