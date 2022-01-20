В Україні виявили понад 18 тисяч нових хворих на ковід, дві тисячі з них — діти

В Україні за добу 19 січня виявили 18 479 нових хворих на ковід, 2 044 з них — діти. Про це вранці 20 січня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Крім цього, за минулу добу 2 151 людину шпиталізували, а 131 померла. Загалом з початку пандемії в Україні виявили 3 799 382 випадки коронавірусу, 98 843 хворих померли від нього.
Також за минулу добу зробили 74 759 щеплень (першу дозу отримали 26 976 людей). Всього з початку кампанії в Україні повністю вакцинували 14 375 825 людей, бустер зробили 146 105 з них.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.