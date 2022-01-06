В Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років

Міністерство охорони здоровʼя впровадило в Україні щеплення бустерною дозою вакцини проти коронавірусу для всіх громадян від 18 років.

Про це 6 січня повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

«Підписав наказ Міністерства охорони здоровʼя України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися», — заявив він.

На думку Ляшка, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та забезпечити кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Також міністр уточнив, що бустером бажано щепити в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.