В Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет

Министерство здравоохранения ввело в Украине прививку бустерной дозой вакцины против коронавируса для всех граждан от 18 лет.

Об этом 6 января сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались», — заявил он.

По мнению Ляшко, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и обеспечить более надежную защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Также министр уточнил, что бустером желательно прививать в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки от COVID-19.