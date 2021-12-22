Минздрав начал бустерную вакцинацию медиков и работников интернатов

В Украине вводится дополнительная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Эти категории смогут получить бустер по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй прививки.
Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения.
Для ревакцинации будут использоваться только мРНК-вакцины — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.
Генерирование нового COVID-сертификата после получения третьей дозы станет доступным в ближайшее время.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины против COVID-19 — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.