В 2022 году Украина ревакцинирует от коронавируса 70% взрослого населения

В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины против COVID-19 — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, в следующем году Украина гарантированно получит 25 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и 6,5 миллиона доз препарата CoronaVac, а также 10 миллионов доз вакцины через механизм COVAX.
«То есть у нас уже гарантированы поступления, чтобы 70% взрослого населения страны получили полноценную ревакцинацию двумя дозами», — отметил замминистра.
Он также объяснил разницу между естественным и искусственным иммунитетом в пользу последнего.
«Именно COVID-19 оставляет после себя длительные последствия для здоровья, в частности «постковидный синдром». В то же время вакцинация — это управляемый способ сформировать иммунитет к коронавирусу без рисков для здоровья», — отметил санврач.
По состоянию на 21 декабря более 13 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс иммунизации. Всего в стране сделано 27 484 089 прививок.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине с мая 2020 года.
- Ранее секретарь СНБО Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом в середине февраля 2022 года.