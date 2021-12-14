Секретарь СНБО Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом на середину февраля 2022 года

Следующая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в середине февраля 2022 года.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга в Офисе президента 14 декабря.
«Можно спрогнозировать, что с 15—20 февраля у нас будет начало следующей волны заболеваемости», — сказал он.
По мнению Данилова, чтобы избежать новой вспышки, в Украине нужно внедрять бустерную вакцинацию и начинать с пожилых людей.
Также секретарь СНБО отметил, что уровень вакцинаций необходимо увеличивать до 300 тыс. прививок в сутки.
«Если вакцинирование у нас будет на уровне 75—80% населения, мы можем гораздо проще проходить заболеваемость», — добавил он.
В то же время Данилов высказал предположение, что до середины января следующего года угроз, связанных с заболеваемостью новым штаммом коронавируса «Омикрон», ожидать не стоит.
«Мы от него никуда не уйдем, потому что он уже есть на наших границах... Мы считаем, что до 15—20 января у нас не будет никаких угроз, связанных с заболеваниями. Но речь идет о том, что людям нужно вакцинироваться», — резюмировал секретарь СНБО.
- С 7 декабря восемь областей и Киев вышли из «красной» зоны карантина. В КГГА объяснили, как будут работать транспорт и ТРЦ в «желтой» зоне карантина. С 15 декабря к ним присоединятся еще две области — Винницкая и Хмельницкая.
- С начала вакцинальной кампании в Украине две дозы получили 12 544 437 украинцев.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа, пока они не сделают прививку. С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).