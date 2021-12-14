Секретарь СНБО Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом на середину февраля 2022 года

Следующая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в середине февраля 2022 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга в Офисе президента 14 декабря.

«Можно спрогнозировать, что с 15—20 февраля у нас будет начало следующей волны заболеваемости», — сказал он.

По мнению Данилова, чтобы избежать новой вспышки, в Украине нужно внедрять бустерную вакцинацию и начинать с пожилых людей.