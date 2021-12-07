В Украине в «желтой» зоне карантина 12 областей и Киев. «Красными» остаются 10 областей

В Украине увеличилось количество областей в «желтой» карантинной зоне — теперь их 12.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
В «желтой» зоне Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.
В «оранжевой зоне» только Донецкая и Полтавская области, а в «красной» — Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
- С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Посещать общественные заведения на «желтом» уровне эпидемопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о. Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сократился до 30 дней.
- Для обслуживания посетителей и клиентов сотрудникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.