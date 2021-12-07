В Украине в «желтой» зоне карантина 12 областей и Киев. «Красными» остаются 10 областей

В Украине увеличилось количество областей в «желтой» карантинной зоне — теперь их 12.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

В «желтой» зоне Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В «оранжевой зоне» только Донецкая и Полтавская области, а в «красной» — Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.