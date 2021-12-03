С 6 декабря срок действия «желтых» COVID-сертификатов сократят до 30 дней

С понедельника, 6 декабря, срок действия «желтых» COVID-сертификатов сократят до 30 дней. Следовательно, этот документ не будет действителен для людей, которые вовремя не сделали вторую прививку.

Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«С понедельника будет уменьшен срок действия «желтых» сертификатов. Замечу, что на сегодняшний день их срок действия составляет 120 дней. Однако с понедельника он будет сокращен до 30. Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя за второй. Это значит, что у человека нет эффективной защиты от болезни и его последствий», — подчеркнула спикер.

По ее словам, в настоящее время в приложении «Дія» уже сгенерировано более 1,2 млн «желтых» COVID-сертификатов.

Минздрав призывает тех, кто сделал первую прививку против коронавирусной болезни более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные, ведь с понедельника их документ уже будет недействительным.