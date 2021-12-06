В КГГА объяснили, как будут работать транспорт и ТРЦ в «желтой» зоне карантина

В Киеве, который с 7 декабря переходит в «желтую» зону карантина, продлили запрет на пользование общественным транспортом без COVID-документов и посещение подростками ТРЦ без родителей.
Соответствующий протокол Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации (КГГА) приняла 6 декабря.
Согласно документу, пользоваться услугами общественного транспорта смогут только пассажиры, у которых есть:
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена (срок действия — 72 часа);
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
- документ о получении одной дозы двухдозной вакцины от коронавируса (срок действия — 30 дней со дня вакцинации);
- «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат;
- документ о выздоровлении от коронавируса.
Это ограничение не распространяется на граждан до 18 лет.
В то же время подростки (до 18 лет) не могут посещать ТРЦ без сопровождения взрослых с COVID-документами (отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена, «зеленый» COVID-сертификат или документ о выздоровлении).
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