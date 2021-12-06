Восемь областей и Киев со вторника выходят из «красной» зоны карантина

С 7 декабря восемь областей и Киев выходят из «красной» зоны карантина.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
Такое решение в понедельник приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. «Красный» уровень эпидемической опасности отменяется на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева.
Немчинов также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Посещать общественные заведения на «желтом» уровне эпидемопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.
Для обслуживания посетителей и клиентов сотрудникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.
Таким образом, на «желтом» уровне эпидемопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет ни одного из перечисленных документов.
- Украина с 3 декабря ввела ограничения на въезд из стран Южной Африки из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красной» зоны. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.