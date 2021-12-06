Восемь областей и Киев со вторника выходят из «красной» зоны карантина

С 7 декабря восемь областей и Киев выходят из «красной» зоны карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Такое решение в понедельник приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. «Красный» уровень эпидемической опасности отменяется на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева.

Немчинов также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Посещать общественные заведения на «желтом» уровне эпидемопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.