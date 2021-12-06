Вісім областей та Київ з вівторка виходять з «червоної» зони карантину

З 7 грудня вісім областей та Київ виходять з «червоної» зони карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Таке рішення у понеділок ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки скасовується на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва.

Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.