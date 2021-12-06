Вісім областей та Київ з вівторка виходять з «червоної» зони карантину

З 7 грудня вісім областей та Київ виходять з «червоної» зони карантину.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Таке рішення у понеділок ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки скасовується на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва.
Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.
Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.
Таким чином, на «жовтому» рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.
- Україна з 3 грудня запровадила обмеження на вʼїзд із країн Південної Африки через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.