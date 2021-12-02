Україна з пʼятниці обмежує вʼїзд з країн Південної Африки через новий штам коронавірусу

Кабмін запроваджує обмеження на вʼїзд з країн Південної Африки через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду.
Заборона почне діяти з 3 грудня. До України не зможуть потрапити іноземці або особи без громадянства з Південно-Африканської Республіки (ПАР), Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Малаві, або ті, хто перебував на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.
Водночас українці або іноземці з дозволом на проживання в Україні, які прибувають із згаданих країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, змушені будуть пройти обовʼязкову самоізоляцію.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.