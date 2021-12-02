Україна з пʼятниці обмежує вʼїзд з країн Південної Африки через новий штам коронавірусу

Кабмін запроваджує обмеження на вʼїзд з країн Південної Африки через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду.

Заборона почне діяти з 3 грудня. До України не зможуть потрапити іноземці або особи без громадянства з Південно-Африканської Республіки (ПАР), Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Малаві, або ті, хто перебував на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Водночас українці або іноземці з дозволом на проживання в Україні, які прибувають із згаданих країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, змушені будуть пройти обовʼязкову самоізоляцію.