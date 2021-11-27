Новий штам коронавірусу: вʼїзд з африканських держав забороняють, випадки зараження виявили вже в трьох країнах Європи

Європейські країни заявили про виявлення серед своїх громадян нового штаму коронавірусу, який виник на півдні Африки і отримав назву «Омікрон».

Про це пише CNN.

Зокрема, про виявлені випадки заявили Велика Британія та Німеччина. Хворобу виявили у мандрівників з Південно-Африканської республіки (ПАР). Крім того, про виявлення штаму «Омікрон» в Італії повідомило міністерство охорони здоровʼя республіки. Також повідомляється, що влада Нідерландів перевіряє інформацію про вʼїзд до країни понад 60 осіб, заражених штамом «Омікрон».

У звʼязку з цим країни почали запроваджувати обмеження. Зокрема, премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що усі прибуваючі до країни матимуть проходити ПЦР-тестування. До отримання негативного результату тесту мандрівники змушені будуть перебувати на самоізоляції.

Крім того, низка країн вже оголосили про заборону вʼїзду з країн Африки, де поширюється «Омікрон». Велика Британія, Японія, Австрія, Італія, Нідерланди, Мальта, Швейцарія, Греція, Канада та Туреччина забороняють вʼїзд з африканських країн, серед яких ПАР, Зімбабве, Намібія, Ботсвана та Лесото.