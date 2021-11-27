Moderna створить свою вакцину проти штаму коронавірусу «Омікрон»

Американська компанія Moderna розробляє вакцину проти виявленого південноафриканського штаму коронавірусу, який отримав назву «Омікрон».
Про це повідомили у компанії.
Moderna вже досліджує у клінічних умовах два полівалентних бустери-кандидати, що були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у штамі «Омікрон». Результати експерименту прогнозуються впродовж найближчих тижнів.
Перший кандидат (мРНК-1273.211) містить декілька мутацій, присутніх у штамі «Омікрон», які також були присутні у штамі «Бета». Другий кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі «Омікрон», які також були присутні у штамах «Бета» та «Дельта».
- Штам B.1.1.529 виявили 11 листопада у Ботсвані. Згодом його підтвердили в ПАР та сусідніх країнах. У Гонконгу B.1.1.529 виявили у мандрівника, який прибув із Південної Африки.
- Вчені вважають, що B.1.1.529 може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація (ймовірно) дозволяє оминати захист антитіл.
- Велика Британія, Ізраїль та низка інших країни запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік через поширення нового штаму коронавірусу B.1.1.529.
- Всесвітня організація охорони здоров’я скликала екстрену нараду через поширення нового штаму коронавірусу.