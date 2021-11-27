Moderna створить свою вакцину проти штаму коронавірусу «Омікрон»

Американська компанія Moderna розробляє вакцину проти виявленого південноафриканського штаму коронавірусу, який отримав назву «Омікрон».

Про це повідомили у компанії.

Moderna вже досліджує у клінічних умовах два полівалентних бустери-кандидати, що були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у штамі «Омікрон». Результати експерименту прогнозуються впродовж найближчих тижнів.

Перший кандидат (мРНК-1273.211) містить декілька мутацій, присутніх у штамі «Омікрон», які також були присутні у штамі «Бета». Другий кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі «Омікрон», які також були присутні у штамах «Бета» та «Дельта».