Британія та Ізраїль запроваджують обмеження на поїздки до низки країн Африки через новий штам коронавірусу

Велика Британія та Ізраїль запроваджують обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватині, Зімбабве, Намібію та Мозамбік через поширення нового штаму коронавірусу B.1.1.529, у якого 32 мутації.

У канцелярії премʼєр-міністра Ізраїлю повідомили, що за підсумками урядової наради вищезазначені країни внесені до «червоного» карантинного списку. Усіх, хто прибуває в Ізраїль із цих країн, буде відправлено на тижневу ізоляцію. Це стосується і людей, які отримали три дози вакцини.

Як передає Reuters, Агентство з безпеки охорони здоровʼя Великої Британії вжило майже таких же заходів. Польоти у 7 африканських країн тимчасово призупинені.

За даними Sky News, тільки в ПАР вже підтвердили 53 випадки зараження новим штамом. Експерти вважають, що реальних випадків зараження може бути більше, оскільки добові показники щодо захворюваності цього тижня значно зростають. Для порівняння — 22 листопада коронавірус виявили у 312 осіб, а вже 25 листопада — у 2 465 осіб.