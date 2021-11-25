У Південній Африці поширюється новий варіант коронавірусу з великою кількістю мутацій

У Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу з великою кількістю мутацій — B.1.1.529. Він може бути більш заразним, ніж попередні, і обходити захист антитіл.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дослідження вчених із Великої Британії.

Згідно з їхніми даними, новий варіант містить 32 мутації в шипованому білку, багато з них вказують на його високу заразність та стійкість до вакцин.

Уперше цей варіант виявили у Ботсвані 11 листопада, зараз там вже три випадки, ще шість були підтверджені в Південній Африці і один у Гонконгу в 36-річного мандрівника, який повертався з Південної Африки. Після повернення з подорожі у чоловіка був негативний ПЛР-тест, проте за декілька днів у нього підтвердили коронавірус.