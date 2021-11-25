В Южной Африке распространяется новый вариант коронавируса с большим количеством мутаций

В Южной Африке был обнаружен новый вариант коронавируса с большим количеством мутаций — B.1.1.529. Он может быть более заразен, чем предыдущие, и обходить защиту антител.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследования ученых из Великобритании.

Согласно их данным, новый вариант содержит 32 мутации в шипованном белке, многие указывают на его высокую заразность и устойчивость к вакцинам.

Впервые этот вариант выявили в Ботсване 11 ноября, сейчас там уже три случая, еще шесть были подтверждены в Южной Африке и один в Гонконге у 36-летнего путешественника, возвращавшегося из Южной Африки. По возвращении из путешествия у мужчины был отрицательный ПЦР-тест, однако через несколько дней у него подтвердили коронавирус.