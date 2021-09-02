В Японии выявили вариант коронавируса «мю», снижающий иммунитет после вакцинации

В Японии обнаружили первые случаи заражения новым вариантом коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения классифицировала как «вызывающий интерес».

Об этом пишет японское агентство NHK.

Министерство здравоохранения Японии сообщило, что вариантом коронавируса «мю» (mu), как выяснилось, были инфицированы два авиапассажира, у которых оказался положительным результат тестирования на коронавирус при прохождении карантинного контроля в двух аэропортах.

В понедельник ВОЗ добавила вариант «мю» в свой список вариантов коронавируса, вызывающих интерес. Работники Министерства здравоохранения Японии изучили структуру генома коронавируса в ранее собранных пробах.