В Японії виявили варіант коронавірусу «мю», який знижує імунітет після вакцинації

В Японії виявили перші випадки зараження новим варіантом коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоровʼя класифікувала як «викликає зацікавленість».

Про це пише японське агентство NHK.

Міністерство охорони здоровʼя Японії повідомило, що варіантом коронавірусу «мю» (mu), як зʼясувалося, були інфіковані двоє авіапасажирів, у яких виявили хворобу під час проходження карантинного контролю.

У понеділок ВООЗ додала варіант «мю» у свій список варіантів коронавірусу, які викликають зацікавленість. Працівники Міністерства охорони здоровʼя Японії вивчили структуру геному коронавірусу в раніше зібраних пробах.