Штам коронавірусу «Дельта» виявили у 148 країнах світу, зокрема в Україні

Штам COVID-19 «Дельта», який уперше виявили в Індії, зафіксували щонайменше у 148 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Британський штам «Альфа» зафіксували у 190 країнах і територіях, варіант «Бета» з Південної Африки — у 138, а штам «Гамма» з Бразилії — у 82.

За даними ВООЗ, глобальна кількість нових заражень на COVID-19 за останні два місяці зростає і, зокрема, за тиждень (9—15 серпня) становить 4 444 632.

Ця тенденція значною мірою пояснюється збільшенням кількості хворих у регіоні західної частини Тихого океану та Північній і Південній Америці, які повідомили про збільшення на 14% та 8% відповідно порівняно з попереднім тижнем.

За останній тиждень ВООЗ зафіксувала 66 506 смертей у світі, спричинених коронавірусною хворобою.