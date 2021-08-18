Штамм коронавируса «Дельта» выявили в 148 странах мира, в том числе в Украине

Штамм COVID-19 «Дельта», который впервые выявили в Индии, зафиксировали минимум в 148 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Британский штамм «Альфа» зафиксировали в 190 странах и территориях, вариант «Бета» из Южной Африки — в 138, а штамм «Гамма» из Бразилии — в 82.

По данным ВОЗ, глобальное количество новых заражений COVID-19 за последние два месяца растет и в частности за неделю (9 — 15 августа) составляет 4 444 632.

Эта тенденция в значительной степени объясняется увеличением количества больных в регионе западной части Тихого океана и Северной и Южной Америке, которые сообщили об увеличении на 14% и 8% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

За последнюю неделю ВОЗ зафиксировала 66 506 смертей в мире, вызванных коронавирусной болезнью.