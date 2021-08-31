В ЮАР обнаружили новый агрессивный штамм COVID-19

В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с множественными мутациями, который может быть более заразным и устойчивым к вакцинам.

Об этом сообщает Reuters.

Штамм, идентифицированный исследователями Национального института инфекционных болезней в Квазулу-Натал, получил название C.1.2. Его впервые обнаружили в мае в провинциях Мпумаланга и Гаутенг, примерно в начале третьей волны пандемии в стране. Через месяц он появился в провинциях Квазулу-Натал и Лимпопо, а также в Англии и Китае.