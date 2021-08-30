ВОЗ ожидает осенью свыше 200 тысяч смертей от коронавируса. Жертвами болезни в мире уже стали 4,5 млн человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге в понедельник заявил, что к началу декабря в этом регионе могут умереть от ковида около 236 тысяч человек. По словам Клюге, до сих пор в 53 странах Европы и Центральной Азии от COVID-19 умерли 1,3 млн человек, в регионе зарегистрировано 64 млн случаев заражения коронавирусом. Представитель ВОЗ обеспокоен резким ростом количества заражений: в 33 странах региона эти показатели выросли в последнее время на десять и более процентов.

Клюге объяснил происходящее широким распространением более заразного варианта коронавируса «Дельта», отменой антикоронавирусных ограничений и ростом туризма. Региональный директор призвал наращивать темпы вакцинации, отметив, что в менее благополучных странах региона от коронавируса полностью привиты лишь 6% населения.