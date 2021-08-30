ВООЗ очікує восени понад 200 тисяч смертей від коронавірусу. Жертвами хвороби у світі вже стали 4,5 млн осіб

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) очікує різкого збільшення кількості смертей в Європі і країнах Центральної Азії від наслідків коронавірусної інфекції.
Про це пише Deutsche Welle.
Регіональний директор ВООЗ по Європі Ханс Клюге в понеділок заявив, що до початку грудня в цьому регіоні можуть померти від ковіду близько 236 тисяч осіб. За словами Клюге, досі в 53 країнах Європи та Центральної Азії від COVID-19 померли 1,3 млн осіб, в регіоні зареєстровано 64 млн випадків зараження коронавірусом. Представник ВООЗ стурбований різким зростанням кількості заражень: в 33 країнах регіону ці показники зросли останнім часом на десять і більше відсотків.
Клюге пояснив те, що відбувається, поширенням більш заразного варіанту коронавірусу «Дельта», скасуванням антикоронавірусних обмежень і розвитком туризму. Регіональний директор закликав нарощувати темпи вакцинації, зазначивши, що в менш благополучних країнах регіону від коронавірусу повністю щеплені лише 6% населення.
- Раніше стало відомо, що у Всесвітній організації з охорони здоровʼя створять нову групу для розслідування походження коронавірусу — Міжнародну наукову консультативну групу за походженням нових патогенів (SAGO).
- В Оксфордському університеті заявили, що вакцини від коронавірусу можуть «загальмувати» інфікування, але повністю зупинити COVID-19 неможливо. Тому колективний імунітет є «міфічним».