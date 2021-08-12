CNN: Розвідка США не дійшла єдиного висновку про походження коронавірусу. Варіантів декілька

Розвідка США поки не змогла встановити єдину причину появи у світі коронавірусу. Там розглядають кілька варіантів.
Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.
Після трьох місяців розслідування фахівці не дійшли єдиного висновку і розглядають дві основні версії: поява вірусу природнім шляхом і витік його з лабораторії. Наразі вони переглядають свій звіт напередодні його презентації президенту США Джо Байдену.
У травні Байден дав розвідці 90 днів на те, щоб встановити справжні причини походження коронавірусу. Але попередні дані звіту свідчать про те, наскільки складно буде світові знайти витоки пандемії.
- Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування походження COVID-19. Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорують здоровий глузд і кидають виклик науці».
- Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.