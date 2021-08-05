CNN: Розвідка США отримали дані про віруси, які досліджували в китайській лабораторії Уханю

Розвідка США отримала дані про десятки тисяч вірусів, які досліджували в лабораторії китайського міста Ухань. Саме там вперше виявили коронавірус.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Розвідка змогла отримати інформацію про 22 тисячі вірусів. Ця інформація була видалена китайською владою з Інтернету ще в вересні 2019 року. Окрім цього Китай відмовився передати невідфільтровані дані про перші випадки коронавірусу в Ухані.

Наразі невідомо, як саме Штати зуміли добути відповідну інформацію. Це могло статися внаслідок зламу серверів, пов’язаних із лабораторними дослідженнями.

Наразі отриманий масив даних обробляють спеціалісти — вчені та біологи. На думку джерел, ця інформація може стати важливим ключем для того, аби з’ясувати справжнє походження коронавірусу.

Такі дії американської розвідки продиктовані вказівкою президента США Джо Байдена. Наприкінці травня він дав їй завдання протягом 90 днів з’ясувати походження коронавірусу та надати йому звіт.

Водночас розвідка має серйозні проблеми з розшифровкою даних, оскільки вся інформація написана китайською мовою зі спеціальною лексикою.