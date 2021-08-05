CNN: Розвідка США отримали дані про віруси, які досліджували в китайській лабораторії Уханю

Розвідка США отримала дані про десятки тисяч вірусів, які досліджували в лабораторії китайського міста Ухань. Саме там вперше виявили коронавірус.
Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.
Розвідка змогла отримати інформацію про 22 тисячі вірусів. Ця інформація була видалена китайською владою з Інтернету ще в вересні 2019 року. Окрім цього Китай відмовився передати невідфільтровані дані про перші випадки коронавірусу в Ухані.
Наразі невідомо, як саме Штати зуміли добути відповідну інформацію. Це могло статися внаслідок зламу серверів, пов’язаних із лабораторними дослідженнями.
Наразі отриманий масив даних обробляють спеціалісти — вчені та біологи. На думку джерел, ця інформація може стати важливим ключем для того, аби з’ясувати справжнє походження коронавірусу.
Такі дії американської розвідки продиктовані вказівкою президента США Джо Байдена. Наприкінці травня він дав їй завдання протягом 90 днів з’ясувати походження коронавірусу та надати йому звіт.
Водночас розвідка має серйозні проблеми з розшифровкою даних, оскільки вся інформація написана китайською мовою зі спеціальною лексикою.
- Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування походження COVID-19. Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорують здоровий глузд і кидають виклик науці».
- Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.