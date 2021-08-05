CNN: Разведка США получили данные о вирусах, которые исследовали в китайской лаборатории Уханя

Разведка США получила данные о десятках тысяч вирусов, которые исследовали в лаборатории китайского города Ухань. Именно там впервые выявили коронавирус.
Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.
Разведка смогла получить информацию о 22 тысячах вирусов. Эта информация была удалена китайскими властями из Интернета еще в сентябре 2019 года. Кроме этого Китай отказался передать неотфильтрованные данные о первых случаях коронавируса в Ухане.
Пока неизвестно, как именно Штаты сумели добыть необходимую информацию. Это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с лабораторными исследованиями.
Сейчас полученный массив данных обрабатывают специалисты — ученые и биологи. По мнению источников, эта информация может стать важным ключом для того, чтобы выяснить истинное происхождение коронавируса.
Такие действия американской разведки продиктованы указанием президента США Джо Байдена. В конце мая он дал ей задание в течение 90 дней выяснить происхождение коронавируса и предоставить ему отчет.
В то же время разведка имеет серьезные проблемы с расшифровкой данных, поскольку вся информация написана на китайском языке со специальной лексикой.
- Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования происхождения COVID-19. Пекин считает, что формулировка плана расследования ВОЗ «игнорируют здравый смысл и бросают вызов науке».
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, вероятно, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.