В Конгрессе представили доклад о происхождении COVID-19 из лаборатории в Ухане

Руководитель группы республиканцев в Комитете по международным делам Палаты представителей Мак Маккол представил доклад, в котором говорится о доказательствах, подтверждающих версию об утечке коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что документ подготовили по итогам расследования, проведенного конгрессменами-республиканцами. Согласно ему, вирус «просочился» из уханьского института «где-то до 12 сентября 2019 года», возможно даже в августе.

Создатели отчета также настаивают, что ученые лаборатории китайского института при содействии американских экспертов и государственных фондов Китая и США работали над модификацией коронавирусов. И эти работы могли быть секретными и небезопасными одновременно.

«Это подтверждают, в частности, телеграммы Госдепартамента США от 2018 года, в которых американские дипломаты выражали обеспокоенность по поводу невысоких мер безопасности, принятых в Уханьском институте», — сообщает издание.

В докладе также указано, что ученые из лаборатории в Ухани, а также сотрудничавшие с ними американские коллеги, имели возможность модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов этих операций.

Мак Маккол призвал Конгресс принять закон, налагающий санкции на ученых из уханьской лаборатории и членов Коммунистической партии Китая, которые препятствовали распространению информации о COVID-19 и помешали быстрому реагированию на эту биологическую опасность.