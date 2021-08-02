В Конгрессе представили доклад о происхождении COVID-19 из лаборатории в Ухане

Руководитель группы республиканцев в Комитете по международным делам Палаты представителей Мак Маккол представил доклад, в котором говорится о доказательствах, подтверждающих версию об утечке коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии.
Об этом пишет The Hill.
Отмечается, что документ подготовили по итогам расследования, проведенного конгрессменами-республиканцами. Согласно ему, вирус «просочился» из уханьского института «где-то до 12 сентября 2019 года», возможно даже в августе.
Создатели отчета также настаивают, что ученые лаборатории китайского института при содействии американских экспертов и государственных фондов Китая и США работали над модификацией коронавирусов. И эти работы могли быть секретными и небезопасными одновременно.
«Это подтверждают, в частности, телеграммы Госдепартамента США от 2018 года, в которых американские дипломаты выражали обеспокоенность по поводу невысоких мер безопасности, принятых в Уханьском институте», — сообщает издание.
В докладе также указано, что ученые из лаборатории в Ухани, а также сотрудничавшие с ними американские коллеги, имели возможность модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов этих операций.
Мак Маккол призвал Конгресс принять закон, налагающий санкции на ученых из уханьской лаборатории и членов Коммунистической партии Китая, которые препятствовали распространению информации о COVID-19 и помешали быстрому реагированию на эту биологическую опасность.
- Ранее Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования о происхождении COVID-19.
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, предположительно, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.
- В марте ВОЗ подготовила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. Там считают, что он передался человеку от животных. Наиболее вероятным путем в ВОЗ считают передачу коронавируса людям от летучих мышей через какое-то другое животное. При этом заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают возможным.