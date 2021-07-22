Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования происхождения COVID-19

Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования о происхождении COVID-19.

Об этом заявил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, передает Reuters.

Пекин считает, что формулировки плана расследования ВОЗ «игнорируют здравый смысл и бросают вызов науке». Исинь возмущен наличием одного из пунктов в плане, которые предлагает изучить гипотезу о том, что в одной из лабораторий Уханя нарушили протоколы и это привело к утечке вируса во время исследования.

«Мы надеемся, что ВОЗ серьезно рассмотрит соображения и предложения китайских экспертов и действительно отнесется к отслеживанию происхождения вируса COVID-19 как к научному вопросу и избавится от политического вмешательства», — сказал он.