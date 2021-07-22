Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования происхождения COVID-19

Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования о происхождении COVID-19.
Об этом заявил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, передает Reuters.
Пекин считает, что формулировки плана расследования ВОЗ «игнорируют здравый смысл и бросают вызов науке». Исинь возмущен наличием одного из пунктов в плане, которые предлагает изучить гипотезу о том, что в одной из лабораторий Уханя нарушили протоколы и это привело к утечке вируса во время исследования.
«Мы надеемся, что ВОЗ серьезно рассмотрит соображения и предложения китайских экспертов и действительно отнесется к отслеживанию происхождения вируса COVID-19 как к научному вопросу и избавится от политического вмешательства», — сказал он.
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, предположительно, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.
- В марте ВОЗ подготовила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. Там считают, что он передался человеку от животных. Наиболее вероятным путем в ВОЗ считают передачу коронавируса людям от летучих мышей через какое-то другое животное. При этом заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают возможным.