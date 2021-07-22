Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ у другому етапі розслідування походження COVID-19

Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування щодо походження COVID-19.

Про це заявив заступник голови Національного комітету з охорони здоровʼя Цзен Ісінь, передає Reuters.

Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорує здоровий глузд і кидає виклик науці». Ісінь обурений наявністю одного з пунктів в плані, який пропонує вивчити гіпотезу про те, що в одній з лабораторій Уханю порушили протоколи і це призвело до витоку вірусу під час дослідження.

«Ми сподіваємося, що ВООЗ серйозно розгляне міркування і пропозиції китайських експертів та поставиться до відстеження походження вірусу COVID-19 як до наукового питання і позбудеться політичного втручання», — сказав він.