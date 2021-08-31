У ПАР виявили новий агресивний штам COVID-19

У ПАР виявили новий штам коронавірусу із множинними мутаціями, який може бути більш заразним і стійким до вакцин.

Про це повідомляє Reuters.

Штам, ідентифікований дослідниками Національного інституту інфекційних хвороб в Квазулу-Наталь, отримав назву C.1.2. Його вперше виявили в травні в провінціях Мпумаланга і Гаутенг, приблизно на початку третьої хвилі пандемії в країні. Через місяць він зʼявився в провінціях Квазулу-Наталь і Лімпопо, а також в Англії та Китаї.