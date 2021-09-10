У Японії виявили 18 випадків штаму коронавірусу «Ета». Про нього мало що відомо

Японія підтвердила 18 випадків зараження штамом коронавірусу «Ета», який Всесвітня організацією охорони здоровʼя позначила як варіант, який представляє інтерес (VOI). Ця категорія означає менше занепокоєння, ніж штами «Альфа» та «Дельта» (їх класифікують як варіанти, що викликають занепокоєність (VOC).

Про це повідомляє The Japan Times.

Ці 18 людей вʼїжджали в Японію в період з грудня минулого року аж до 3 вересня.

Штам «Ета» виявили у ряді країн з першого грудня 2020 року у Великій Британії та Нігерії. Світом цей штам почав поширюватись з березня до травня, але з тих пір кількість випадків поступово зменшувалась. Про варіант «Ета» мало що відомо, зокрема про те, наскільки сильно він заразний.

World Health Organization (WHO)

Дані японського МОЗ свідчать, що у країні також підтвердили штам «Каппа» у 19 людей. Крім цього, у Японії підтвердили варіанти «Альфа», «Бета», «Дельта», «Гамма», «Лямбда» та «Мю» (знижує імунітет, набутий після вакцинації).