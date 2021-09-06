Дослідження: третя доза вакцини CoronaVac підвищує ефективність проти штаму «Дельта»

Китайська компанія Sinovac, яка виготовляє вакцину CoronaVac, провела дослідження третьої дози свого препарату проти нового штаму коронавірусу «Дельта». Ефективність зросла у 2,5 рази.

Про це пише Reuters.

За даними дослідження, через чотири тижні після третьої дози вакцини антитіла набагато краще борються зі штамом «Дельта», аніж після двох доз. У дослідженні взяли участь 66 людей.

Водночас науковці не зазначили, наскільки збільшення кількості антитіл може запобігати зараженню цим штатом.